Dienstag!

Ich wachte auf und fror,

hundemüde und sauelend zumute.

Irgendwas fehlt mir im täglichen Allerlei.

Ich machte den Kleiderschrank auf,

griff mir Jeans und ein noch ziemlich sauberes T-Shirt.

Dazu ein Paar Schuhe mit aufgeplatzten Nähten

Plötzlich war mir klar, diese alten Treter passen nicht zu dir!



Hey!

Neue Schuhe müssen her und alles ist plötzlich o.k.!

Schon zwinkert dir jeder einladend zu.

Alle Zeit dieser Welt, aber kein Geld in der Tasche!

Doch die Sonne scheint und ich verbummel den Tag.

Mit neuen Schuhen spielt Zeit keine Rolle mehr.



Wurde wieder wach und diesmal war es später Donnerstag.

Als ich mir die Augen rieb, sah ich Sterne.

Ich versuchte, mich zu erinnern,

aber irgendwie war da nur ein dunkles Loch.

Ich schleppte mich zur Küche und erstarrte vor Schreck!

Überall Freunde von mir, die wie wild herum tanzten.

Ich dachte im Stillen:

Na bitte, neue Schuhe und Schluss mit Traurigkeit.



Sie tragen mich durch die Straßen,

wo das Leben zur Party gerät.

Ich lass mich dahintreiben

und mache die Nacht zum Tag.