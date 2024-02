Sie war deine Frau und meine Freundin.

Für jeden von uns das Wichtigste in zwei getrennten Leben.

Meine Freundin, deine Frau.

Ich würde sagen, damit ist sie ’Unsere’.



Wie ich sie damals kennengelernt hab’,

hatte sie noch den anderen. Was ich nicht gewusst habe.

Da war die laute Musik, und dann ihr ’Ja’,

ihre Hand in meiner, Respekt –

und dann kam halt eins zum anderen

und schließlich zu dem, was ich eigentlich gewollt hatte.

Als nächstes erwisch’ ich sie zusammen mit meiner Schwester,

wie die beiden mit meiner Mutter über den anderen reden.

’Ist meine Frau da, oder ist sie mit ’nem anderen unterwegs?

Und wenn dann mit wem? Hast du sie gesehen, Junge?

Die klassische Menage-à-trois. Das war dann klar.

Mit allem was dazugehört: Hinhalten, Schlussmachen,

Rumtaktieren, Türenknallen, sich anschweigen.

Ja, und jetzt geht’s dir nicht gut: der Himmel düster und das Wasser schön tief.

Du hast dir halt nie die Zeit genommen, den einen und den anderen auseinander zu halten.

Beide sind an dir schier irr geworden:

Dein Lover und dein Mann.

Du hast offenbar versucht, dir aus uns beiden einen rauszubacken.

Aber das hat nicht geklappt.



Also, sie ist meine, aber nimm du sie dir.

Ne, nimm du sie - ich hatte schon...