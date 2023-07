per E-Mail teilen

Manchmal hasse ich jedes einzelne Wort, das du sagst.

Manchmal würde ich dir am liebsten voll ins Gesicht schlagen.

Es gibt niemanden, der nur annähernd so ist wie du,

der mich so auf die Palme bringen kann

und ich weiß, dass mein Leben ohne dich stinklangweilig wäre.

Ich will dich umarmen und dir gleichzeitig die Hände um den Hals legen.

Du bist ein Arschloch aber ich liebe dich.

Und du machst mich so wütend, dass ich mich frage:

Warum bin ich noch hier? Oder wo könnte ich hingehen?

Du bist die einzige Liebe, die ich je erlebt habe,

aber ich hasse dich, ich hasse dich wirklich so dermaßen, dass ich glaube..

...es muss wahre Liebe sein.

es muss WAHRE LIEBE sein.

Nichts kann mein Herz brechen,

niemand kann mein Herz brechen, nur DU!

Versuch’ doch nur ein einziges Mal, meine Gefühle zu verstehen

und versuch’ doch nur ein einziges Mal nicht so gemein zu sein.

Sprich mir nach: R-O-M-A-N-T-I-K

Hör zu - ich sag es gaaanz langsam: Roomaantiik

Du kriegst das hin, Schatz!

Warum regst du mich nur so auf?

Warum sagst du die Dinge, die du sagst?

Manchmal frage ich mich, wie wir überhaupt zusammen kamen.

Aber - ohne dich bin ich nicht komplett.

Ich glaube, das muss wahre Liebe sein....

.... es MUSS wahre Liebe sein.