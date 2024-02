per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Mutter „Courage“,

Vater „Geduld“,

gib mir die Kraft,

schenk mir Gehör

brich mir das Brot,

reich mir den Wein

öffne die Türen meines Schicksals.

Zeig mir noch mal den richtigen Weg

Den Regen, den Wind und den (Morgen-)Tau

Wie viele Grenzen müssen wir überschreiten,

an wie viele Tage und Jahre uns erinnern.

Mutter Courage, Vater Geduld

Gib mir die Kraft und die Hoffnung

Für die Zeit, die mir noch bleibt

Ich habe wenig Durst und viel Hunger

Ich hab von der Welt viel gesehen und gehört

Und den Himmel liebkost

Ich habe ihn mit meinen Fingern berührt,

Mutter Courage, Schwester „Leben“.

Aber ich werde weit weggehen

Und ich werde mich erinnern

An den Mond am Lagerfeuer

An den Himmel und die Poesie

Mutter „Courage“, Schwester „Erde“

Gib mir Kraft für diesen Kampf

Wo ist das Licht, das du mir gezeigt hast,

Bruder sag mir, wo bist du?

Ich hab keinen Glauben, kein Bewusstsein,

hab keine Worte und keine Hoffnung

ich hab nur meine Hände und ein verblasstes Foto

Mutter Courage, Schwester „Leben“.