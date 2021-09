Hey Delilah,

Wie isses denn in New York City?

Ich bin tausend Meilen von dir entfernt

Aber – du siehst heute abend so hübsch aus

Ja doch – das tust du

Du strahlst heller als der Time Square

Ich schwör’s



Hey Delilah,

mach dir keine Sorgen wegen der Entfernung

ich bin doch da, wenn du dich einsam fühlst

Hör dir einfach diesen Song nochmal an,

mach die Augen zu

hör auf meine Stimme – darin bin ich versteckt

ich bin bei dir



Das ist es, was du mit mir machst



Hey Delilah

Ich weiß, dass alles schwieriger wird

Aber glaub mir,

eines Tages wird ich mit dieser Gitarre

hier die Rechnungen bezahlen können

wir werden es gut haben,

werden das Leben führen, das wir uns vorgestellt haben

ich geb’ dir mein Wort.



Hey Delilah,

ich würd’ dir so gern noch mehr sagen

wenn dir jeder kleine Song, so wie dieser hier

den Atem rauben würde

Dann würd’ ich alle schreiben,

und du würdest dich noch mehr in mich verlieben

und wir hätten alles

Das ist es, was du mit mir machst



Tausend Meilen kommen uns so weit weg vor

Aber es gibt ja Flugzeuge und Züge und Autos!

Und wenn’s die nicht gäbe, würd’ ich zu dir LAUFEN

Unsere Freunde würden sich über uns lustig machen

Und wir lachen einfach mit ihnen,

weil keiner von denen jemals solche Gefühle hatte

Delilah, ich versprech’ dir, dass

wenn wir es schaffen,

die Welt für immer anders sein wird.

Und das ist dir zu verdanken.



Hey Delilah,

Sei brav, ja? Und vermiss mich ja nicht, hörst du?

Noch zwei Jahre und dann bist du mit der Schule fertig

Und ich werd’ Musik-Geschichte schreiben

Du weißt, dass das alles nur wegen dir ist

Wir können alles machen – was immer wir wollen

Hey Delilah – das ist eine Widmung!

Der Song hier ist nur für dich.