Das war so ’n Teilzeitjob in so ’nem Ramschladen.

Und der Boss hieß Mr McGee.

Hatte mir mehr als einmal gesagt, er kann mich nicht leiden.

Weil ich zu faul bin.

Ich war wieder mal fest dabei, eigentlich gar nix zu tun,

aber auf jeden Fall was anderes als am Tag davor.

Und dann kommt dieses Brett rein. Kommt einfach rein.

Und hat dann auch noch den Nerv und fragt mich, ob ich von ihr was will.

Ich hab sie hinten auf mein Bike gesetzt und ...

Wir sind dann runter zur Farm vom alten Johnson gefahren.

Scheißwetter, aber ich hab gesagt, dass mich sowas voll abtörnt.

Aber da war was in den Wolken, und sie dann auch noch –

Also, sie war ja nicht grade ’ne Helle, aber küssen konnte die ...

Und überhaupt:

wie dann der Regen auf das Dach von dem alten Stall so getrommelt hat,

und die Pferde, die dich anstupsen und wissen wollen, wer du bist,

und dann blitzt’s, und du siehst was, und dann donnert’s, und Du siehst nix

und auf einmal bist Du der Star!

Man sagt ja, dass es beim ersten Mal nicht so der Bringer ist.

Aber ich sag’ euch was – wenn ich’s noch mal machen könnte,

ich würde keine einzige Handbewegung anders machen.

Mein Gott, war die Kleine süß.

Hatte so ’ne Baskenmütze an, himbeerfarben.

Und wenn’s Wetter schön war, dann hatte sie nicht viel mehr am Körper.

Nur diese Baskenmütze....