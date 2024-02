Sie hat die Welt durch ihr eigenes Lächeln gesehen. Nur so.

Und wenn sie dich bei der Hand hielt, dann wusstest du einfach, dass alles wird.

Und gut wird.



Sie war nur diesen einen Sommer bei uns.

Manchmal fühlt es sich so an, als wäre es nur ein Tag, ein Sommertag gewesen.

Sie hat damals schon erzählt, dass sie gehen wollte.

An Orte gehen wollte, wo sie noch niemals war.

Weil jetzt die Zeit ist, den Traum, zu leben. Sagte sie.

Und erzählte, wie sie fliegen würde,

und das für ein Auf Wiedersehen keine Not sei.

Weil wir nur zum Himmel hoch sehen müssten, wenn wir sie wiedersehen wollten.

Sagte sie.

Hat gelächelt dabei,

aber ich habe den Schmerz gesehen, der in ihren Augen war.

Sie hat meine Hand genommen und gesagt, dass es gut sei jetzt.



Manchmal, an ganz bestimmten Sommertagen fühlt es sich an, als ob sie noch lebte.

Dann kann ich ihr Lächeln sehen. Und die Liebe spüren, die sie mir gegeben hat.

Die ich tief in mir drin bewahrt habe.

Jetzt ist sie im Himmel. Und fliegt für uns alle mit.

Darum weiß ich, daß sie noch lebt.

Und ihre Liebe hebe ich mir auf für den Tag, an dem ich fliegen lerne.