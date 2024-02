So langsam das Tageslicht kommt,

sind auch die vielen Monde wieder da, die dazugehören,

also achte ich immer genau auf den kleinsten Schatten eines Lächelns…

Höre, was es mir sagen will.

Wir beide wissen -

Irgendwann ist alles vorbei!

Oder was meinst du ?

Ein Knoten windet sich um mein Herz.

Mal spüre ich einen Hauch von Licht, mal eine Ahnung von Dunkelheit.

Es fühlt sich an wie der Serien Killer Zodiac, der mir auflauert.

Dann wird diese Flamme entfacht,

die jede Brise verschlingt und wieder ausgeht.

Mit jedem Hauch ein wenig mehr.

Du weißt nicht, was in meinem Kopf los ist.

Die dunkle Sucht gehört zu mir … ist verankert in meinen Genen.

Erzähl der ganzen Welt einfach, dass ich vom Himmel falle.

Manchmal stürze ich herunter auf den Parkplatz.

Da ist keine Zeit für sorgfältiges Abwägen.

Es ist so einfach,

als würde ich Astronauten-Eiskreme kaufen.

So bin ich auf der Suche.

Wer es schafft umzudrehen, dem liegt die Welt zu Füßen,

wer mit dem zurecht kommt, was er ohnehin schon hat.

Die Dunkelheit gehört zu mir.

Wir brauchen die Dunkelheit um zu glänzen.

Willst du diese Liebe?

Jetzt? für immer?

Ich komme an den Stoff so leicht wie an ein Taschenbuch,

und ich habe die Erfolgsbilanz eines Wahnsinnigen.

Also, jetzt weißt du, was ich im Gepäck mit mir rumschleppe.

Packen wir es gemeinsam aus.

Es ist das gleiche drin wie gestern.

Egal, wir sind auf dem Weg.

Alles hat irgendwann ein Ende.

Was meinst du ?