Ich weiß, dass ich sozusagen auf der Warteliste stehe

in Sachen ’Einen Abend mit dir verbringen’.

Und wenn wir das dann mal hinkriegen und irgendwohin gehen,

Tanzen zum Beispiel,

dann gibt es durchaus die Möglichkeit, dass du nicht mit mir heimgehst.

Das weiß ich auch.



Aber ich weiß auch,

dass wir eventuell danach irgendwohin gehen,

Irgendwo ruhig noch irgendwas trinken.

Und dann mach ich alles kaputt,

weil ich wieder irgendwas saudummes sage.



Ich seh’s deinen Augen an:

Du hast genug von den ewig gleichen Phrasen,

die du erst gestern Abend zum letzten Mal gehört hast.

Aber: auch wenn das für dich nur ein Satz von vielen ist –

für mich ist es so, und es war noch niemals so sehr so wie heute.



Ich übe das richtiggehend.

Jeden Tag fast. Geh jeden denkbaren Satz durch,

denk mir das Gespräch vor, so clever wie nur möglich,

damit ich dir das ... endlich mal klargemacht kriege.

Aber dann wart ich doch lieber ab, bis es später am Abend ist

und ich allein bin mit dir.

Und dann kommt der Moment:

Die Luft besteht nur noch aus deinem Parfum,

die Sterne leuchten dunkelrot, und die Nacht ist nicht mehr schwarz sondern blau.

Und dann mach ich den Mund auf, und raus kommt das denkbar dümmste in der Situation.

Sowas wie:

’Ich liebe Dich.’

’Ich liebe Dich.’

’Ich liebe Dich.’

’Ich liebe Dich.’

’Ich liebe Dich.’