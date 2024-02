Unbeindruckt und voll Ehrfurcht,

Heiliger und Hurenbock.

Selbstbewusst und voller Dreck.

Zögerlich und unnachgiebig.

Rock’n Roll und Business-Anzug,

So verdammt süß und so verdammt hässlich.

Wohlerzogen und Tier.

Ich brauch deine Liebe und verpiss dich.

Ich überlege mir manchmal mir über das Denken Gedanken zu machen.

Weil es mich frustriert, mir noch ein Glas einzuschenken

während ich mir zusehe wie ich draufgehe.

Wobei ich vor’m Sterben keine Angst habe,

nur keine Lust dazu.

Und wenn ich jetzt aufhören würde zu lügen

wärest du doch nur enttäuscht.



Auf der Straße verkauft man Spiegel und die Rasierklingen dazu.

Ich bete zu Gott, dass du schläfst, wenn ich wieder runterkomme.

Wenn ich dir jemals was antäte, dann wäre deine Rache das Schönste daran.

Ich bin Abschaum.

Und dein Geschöpf.

Deswegen gehe ich kaputt.



Und deswegen schreibe ich die nächste Ballade,

mische sie Mittwoch ab,

verkaufe sie Donnerstag

und kauf mir am Samstag eine Jacht.

Ein Liebeslied für dich.

Und dann geb ich wieder ein Interview,

setz wieder Lügen in die Welt,

erzähl von den ganzen Promis, die ich verachte

und singe Liebeslieder.

Zusammen mit dir.

Gott, wie aufrichtig.