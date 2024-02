Mein Problem: Ich habe nur dummes Zeug im Kopf,

bin ein Angsthase, der vor allem davon läuft.

Und dein Problem ist die Liebe zu mir.

Eine komische Situation!

Ich bewundere dich.



Lassen wir’s auf einen Versuch ankommen.

Aber schon bald wird’s zu eng für mich!

Mit einer billigen Entschuldigung, die ich recht bald wieder bereue,

suche ich das Weite.



Komme, was wolle!

Mein Problem heißt Sorglosigkeit.

In meiner Zukunft ist kein Platz für dich.

Andere Mütter haben hübschere Töchter.

Dein Problem ist die makellose Perfektion!

Ich ergreife die Flucht, wenn du mir sagst, dass du mich liebst,.



Sie wartet darauf, mich mit meinen eigenen Worten zu schlagen,

um mir die Schuld am Scheitern unserer Liebe in die Schuhe schieben zu können.



Sie bleibt weiter auf der Sonnenseite

und Männer versuchen, ihre Aufmerksamkeit zu wecken.

Wir beide wissen, was hätte sein können.



Ein zerbrochener Traum!