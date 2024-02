Es gibt eine ganze Reihe von verrückten Seiten an dir,

und es sind genau die, die dich mir so liebenswert machen.

Also, wenn du erlaubst, lass mich einige hier aufzählen:



Die Art, wie du deinen Hut trägst,

oder an deinem Tee immer nur nippst.

Wie dein Lächeln einfach strahlt.

Wie du völlig falsch singst.

Wie du meine Träume beherrschst und verhext hast.

Die Erinnerung an all das kann mir keiner je nehmen.



Mag sein, dass wir uns nie wieder begegnen.

Die Straße zur Endstation Liebe besteht aus Schlaglöchern.

Aber ich werde mich immer dran erinnern wie du

dein Messer hältst,

mit mir bis morgens um drei durchgetanzt hast,

wie du mein Leben ungekrempelt und damit erst in Ordnung gebracht hast.

Das wird mir immer bleiben.

Du hoffentlich/vielleicht auch.