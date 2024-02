per E-Mail teilen

Komm, Samstag geben wir uns die Kante.

Und dann gehen wir solange spazieren, bis wir null Peilung mehr haben.

Legen uns ins Gras und holen uns ’nen Sonnenbrand, benehmen uns wie Arschlöcher,

bis ich Dich angrabble und Du mich auslachst.

Nicht böse sein, Schatz,

ich hab das Sexquiz in Deinem Magazin schon mal ausgefüllt.

Du bist mein allerbester Freund auf der ganzen Welt,

weil Du auch nie das tust, was man Dir sagt.



Und dann will ich ’nen Kuss von dir.

Ich mach die Augen zu und meine Lippen naß .... und hau voll daneben,

und Du lachst mich schon wieder aus.



Arbeitslos im Sommer ist eigentlich genial.

Ich bin grade 21 geworden und hab noch alle Möglichkeiten.

Geld brauchen wir nicht, weil wir jung sind.

Und heute nacht mach ich durch – und zwar ohne mich abzuschminken.