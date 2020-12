Fühle mich wie ein Geist,

der in einer Geisterstadt lebt.

Du könntest nach mir suchen

und würdest mich nicht finden.

Ich bin irgendwo im Untergrund.

Das Leben war so schön,

dann wurde alles dicht gemacht.

Dieser Ort summte und brummte mal.

In der Luft lagen Trommeln,

Becken, die klatschen.

Gläser wurden zerschmissen,

die Trompeten schrien,

Saxofone schmetterten,

es spielte keine Rolle,

ob es Tag war oder Nacht.

Ich kann auch nirgendwo hin,

bin mutterseelenallein,

ne Menge Zeit zu verlieren hier.

Glotz die ganze Zeit auf mein Handy

und jede Nacht träum ich,

dass du dich zu mir ins Bett schleichst.

Lass das endlich vorbei sein,

will nicht mehr feststecken,

in einer Welt ohne Ende in Sicht.

Die Priester waren alle am Predigen,

die Hilfsorganisationen am Bitten,

Politiker am Dealen,

Diebe hatten Spaß am Stehlen,

die Witwen am Weinen.

Es gibt keine Betten, in denen man pennen kann.

Hatte immer das Gefühl,

das alles zusammenstürzt.

Also ein Spaß ist das nicht,

wenn du Party machen willst,

dann nur mit Dir allein.

Original Songtext auf Englisch

I'm a ghost

Living in a ghost town

I'm a ghost

Living in a ghost town

You can look for me

But I can't be found

You can search for me

I had to go underground

Life was so beautiful

Then we all got locked down

Feel a like ghost

Living in a ghost town, yeah

Once this place was humming

And the air was full of drumming

The sound of cymbals crashing

Glasses were all smashing

Trumpets were all screaming

Saxophones were blaring

Nobody was caring if it's day or night

Whoa, oh, whoa, ohI'm a ghost

Living in a ghost town

I'm going nowhere

Shut up all aloneSo much time to lose

Just staring at my phone

Every night I am dreaming

That you'll come and creep in my bed

Please let this be over

Not stuck in a world without end

Whoa, oh, whoa, oh

Whoa, oh, whoa, oh, oh

Preachers were all preaching

Charities beseeching

Politicians dealing

Thieves were happy stealing

Widows were all weeping

There's no beds for us to sleep in

Always had the feeling

It will all come tumbling down

I'm a ghost

Living in a ghost town

You can look for me

But I can't be found