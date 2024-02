Es grenzt an ein Wunder, wie du es schaffst,

ohne ein Wort zu sagen direkt zu meinem Herzen zu sprechen.

Alles hell zu machen, groß, weit.

Ich kanns versuchen wie ich will, aber ich werde das nie in Worte fassen können,

was ich höre, wenn du nichts sagst.

Schließlich höre ich jeden Tag Menschen reden. Laut reden.

Aber wenn du bei mir bist, mich hältst,

dann übertönst du die Menge.

Und die können es auch versuchen, wie sie wollen:

Sie werden es nie schaffen, das auszulöschen,

was unsere Herzen wortlos zueinander sagen.

Das Lachen auf deinem Gesicht zum Beispiel, das mir sagt, dass du mich brauchst.

Oder deine Augen, die mir immer wieder sagen, dass wir uns nie verlieren werden.

Deine Hand, die Berührung deiner Hand, sagt dass ich nicht fallen werde.

Weil du mich auffängst.

Das alles.

Und am deutlichsten sagst du mir das, wenn du nichts sagst.