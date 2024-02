per E-Mail teilen

Ich schätze mal,

dass ich bei One-Night-Stands nicht besonders gut bin.

Aber ich bin trotzdem liebesbedürftig,

denn - ich bin auch nur ein Mann.

Aber irgendwie verlaufen diese Nächte bei mir nie nach Plan.

Du - Ich will nicht, dass du gehst.

Kannst du einfach meine Hand halten?

Würdest du bei mir bleiben?

Denn du bist alles, was ich jetzt brauche.

Ich weiß, dass es hier nicht um Liebe geht,

das ist mir klar.

Aber - kannst du trotzdem bei mir bleiben?!

Warum bin ich nur so emotional?

Nein, das macht keinen guten Eindruck

Ich sollte mich mehr zusammenreißen.

Aber tief in mir drin weiß ich,

dass ich das hier niemals hinbekomme.

Doch du kannst einfach neben mir liegen.

Dann ist es für uns beide nicht so schlimm

Bleib einfach noch ein bisschen bei mir.

Hier geht’s nicht um Liebe, das ist mir klar.

Aber Schatz, bleib einfach da.