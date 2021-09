Das ist mein Winterlied für dich

Der Sturm wird bald da sein,

er zieht vom Meer herein.

Meine Stimme: ein Lichtstrahl in der Nacht

Meine Worte werden dein Licht sein,

das dich zu mir führt.

Ist die Liebe noch da? Ist sie am Leben?

Die Liebe?

Es heißt, dass nichts unter dem Schnee

im Winter wachsen kann.

Hat man mir zumindest erzählt.

Es heißt, dass wir weit weg begraben sind –

wie ein ferner Stern,

den ich einfach nicht festhalten kann.

Ist die Liebe noch da? Ist sie lebendig?

Die Liebe?

Das ist mein Lied vom Winter.

Der Dezember fühlt sich so verkehrt an wie nie zuvor, weil du nicht da bist, wo du hingehörst: in meine Arme.

Ich glaube immer noch an die Sommertage – die Jahreszeiten kommen und gehen und das Leben wird sich einen Weg suchen.

Ich werde für dich das Licht ernten

und es dir heute nacht schicken,

damit wir nochmal von vorn anfangen können.

Ist die Liebe noch da? Ist sie lebendig?

Meine Liebe: ein Lichtstrahl in der Nacht

Meine Worte werden dein Licht sein,

das dich zu mir führt.