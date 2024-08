„Midnight Butterflies“ von den Sea Girls handelt von nächtlichen Abenteuern, jugendlicher Freiheit und Aufregung.

Darum geht es in „Midnight Butterflies“

In diesem Song geht es darum, im Moment zu leben: Denk einfach nur an die nächsten 24 Stunden! Ein Gefühl, dass man früher öfter mal hatte. Etwas, das verloren geht mit zunehmendem Alter, wenn wir mehr Verantwortung übernehmen. Und trotzdem sehnen wir uns danach und erinnern uns an diese euphorischen Nächte, und diese Energie, die sie freigesetzt haben.

Deutsche Übersetzung von Sea Girls: „Midnight Butterflies“

Ich hatte einen Traum von uns beiden.

Wir waren beide in Gold.

Wir waren beide high.

Ich kriege das Bild nicht mehr aus dem Kopf.

Da waren Wolkenkratzer,

und ein Himmel wie Marmor.

Augen schließen und zurückspulen.

Versuch es wenigstens.

Sie ist überall.

Und sie kann ihr Gesicht nicht fühlen.

Aber sie ist wirklich glücklich, wenn sie in diesem Modus ist.

Vor meiner Tür brennt es schon.

Und ich kann es nicht mehr leugnen.

Ich bin bis auf die Knochen durchnässt.

Du bist wie Sex und Rock 'n' Roll.

In deinen Augen spiegeln sich die Lichter der Stadt.

Wir sind beide Mitternachtsschmetterlinge.

Sie fühlt sich glücklich.

Es gibt viel Rauch

und verschwommene Linien.

Du warst zwanzig.

Jetzt bist du fünfundzwanzig.

Wir haben noch zwei Jahre

und dann sterben wir.

Ja, ich stehe in Flammen, wenn du anrufst

und verliere die Selbstkontrolle.

Ich habe deine Bilder an meiner Wand .

Du bist mein Motor und siehst zu, wie ich gehe.

Lyrics: Sea Girls „Midnight Butterflies“ im englischen Original

Yeah I had a dream

About you and I

We were both in gold

We were both getting high

And I can't forget

What it looks like

There was skyscrapers

And marble skies

Rewind this

And close your eyes

Impossible

But you gotta try

She's all over the place

And she can't feel her face

But she's really happy (woo)

When she's in her mode

And she's feeling lucky (woo)

Now there's a fire in the hall

And I can't hide it anymore

I come on soaking to the bone

You're like sex and rock n' roll

City lights in her eyes

We're both midnight butterflies

The city lights

She's feeling lucky

There's a lot of smoke

And blurry lines

You were 20 something

Now you're 25

We got 2 more years

And then we'll die

She's all over the place

And she can't feel her face

But she's really happy (woo)

When she's in her mode

And she's feeling lucky (woo)

Now there's a fire in the hall

And I can't hide it anymore

I come on soaking to the bone

You're like sex and rock n' roll

City lights in her eyes

We're both midnight butterflies

The city lights

She's feeling lucky

Yeah I'm on fire when you call

And I've been losing self-control

I've got your pictures on my wall

You start me up and watch me go

City lights in her eyes

We're both midnight butterflies

The city lights

She's feeling lucky

City lights in her eyes

We're both midnight butterflies

The city lights

She's feeling lucky