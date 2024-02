Dann hab ich jetzt also einen Grund, mir täglich die Beine zu rasieren.

Und jemanden, auf den ich zählen kann,

dass er jeden Freitag mit mir tanzen geht

und sonntags in die Kirche,

um noch mehr Träume anzufangen,

und irgendwann mal über Kinder nachzudenken

oder vielleicht auch nur darüber, wie man bisschen was auf die hohe Kante legen könnte.



Und ich muss jetzt wohl kochen lernen

und langsam meine Küchenphobie loswerden.

Weil ich endlich die Arme gefunden habe,

in die ich mich verkriechen kann, wenn ein Geist kommt

oder irgend etwas anderes, was mich um den Schlaf bringt.



Du bist der, den ich brauche.

Der Weg nach Hause ist immer lang.

Aber wenn du bei mir bist, schaff ich das.

Mein echtes Leben hat grade erst angefangen.

Weil es nichts vergleichbares gibt zu deinem Lächeln.



Abgesehen davon braucht es immer etwas Hilfe von außen,

wenn man noch mehr fröhliche Lieder schreiben

oder sich noch mehr Stringtangas kaufen will...