Mein Gott, was soll ich bloß machen?

Ich komme mir vor wie ein hilfloses kleines Baby.

Und was, wenn dann das Licht ausgeht?

Dann fängt vielleicht der Wind wieder an, um’s Haus zu heulen,

und der sagt mir dann, dass er mir wieder gefolgt ist...

In meiner Tür steckt ein Nagel,

auf dem Rasen sind lauer Glasscherben,

Fußspuren auf dem Boden.

Der Fernseher läuft.

Wenn Du weg bist, schlaf ich nur noch mit einer Waffe neben dem Bett.

Ein Messer.

Mein Telefon.

Ein Hund.

Geld auf dem Nachttisch.

Wenn ich ganz alleine bin, hören die Träume auf.

Und das macht mich verrückt.



Im Pool schwimmt ein Hai.

Und auf dem Baum hockt eine Hexe:

Mein verrückter Nachbar beobachtet mich schon die ganze Zeit.

Ich höre Schritte auf dem Flur. Laute Schritte. Feste Schritte.

Da ist was unter meinem Bett –

jetzt ist es draußen in der Hecke.

Auf dem Fensterbrett sitzt schon die ganze Zeit dieser große schwarze Vogel.

Und dauernd kratzt jemand in der Wand.



Macht doch bitte den Mond aus und die Sonne wieder an.

Wenn es nicht bald passiert, dann ist es vielleicht aus.

Ich halt das nicht mehr lange aus.

Dann heißt es „Gute Nacht, Mond“.

Vielleicht für immer....