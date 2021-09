Du sagst immer, dass ich zuviel will.

Ist es so ein großes Verbrechen, wenn ich mehr will als nur deine Lust?



Ich begreife diese Gefühle nicht.

Du bist auf einmal so uralt geworden und zählst nur noch deine Tränen.



Ich hab dir immer gesagt,

dass ich dich nicht missbrauchen will,

dich, deine Lebenslust, deine Entscheidungen.



Aber: warum bist du so kalt geworden?

Warum zerbrechen wir?



Du sagst nur, dass es nichts macht.

Und das wir immer beste Freunde bleiben.

Aber ich brauche dich hier bei mir!

Bitte enttäusche mich nicht!