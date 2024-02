Ich hoffe, du bist glücklich.

Zumindest siehst du so aus.

Auf jeden Fall nicht so, als ob dir was weh tun würde.

Würde mich interessieren, was du machst.

Und ob du überhaupt noch manchmal n’ Gedanken an mich verschwendest.

Hast du immer noch die alte Taktik drauf?

Oder lässt du deine Launen an jemand ganz anderem aus?

Entlarvt dich dein Lachen immer noch?

Mich täuschst du nicht mehr.

Sieht zwar echt aus, aber ich weiß, was dahinter steckt.

Hast du immer noch die alten Freunde, mit denen du dich und deine Probleme wegkiffst?

Was denkst du, wenn du an mich denkst?

Ich war diejenige, mit der du Tränen gelacht hast.

Hoffentlich geht’s dir gut.



Aber nur weil’s dir gut geht, heißt

das noch nicht, dass du im Recht bist.

Weil’s dir gut geht, hätte ich dich gerne bei mir.