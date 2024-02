Oh ja!

Hör gut zu, was ich versuche, dir jetzt zu erzählen,

über all diese Dinge, die mir im Kopf herumschwirren.



Dies ist genau der richtige Zeitpunkt und Ort, alles raus zu lassen.



Du sollst wissen, dass du der Grund bist,

warum ich ständig dieses seelige Lächeln im Gesicht trage,

verantwortlich dafür, dass ich nachts glücklich und zufrieden einschlafe.



Jetzt sei kein Frosch!



Habe ich mich klar genug ausgedrückt?

Ich will nicht nur Sex! Im Gegenteil!

Das ganzes Leben möchte ich mit dir teilen.

Schluss mit der Heimlichtuerei!

Endlich ist es raus!

Du allein bist der Grund für meine Euphorie!



Und wenn ich manchmal allein sein möchte,

bedeutet das nicht, dass ich genug von dir habe.

Im Gegenteil –

Das ist der Moment, wo ich das Gefühl habe, vor Glück fast platzen zu müssen.



Denn du bist der Grund für meine Schmetterlinge im Bauch.