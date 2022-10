Ein Loblied auf all die, die mit ihren Gefühlen nicht hinterm Berg halten. Hier ist Sam einfach nur dankbar, diese eine Person gefunden zu haben, die sein ganzes Leben besser macht, die viel Liebe zu geben hat und ihn damit überschüttet.

Du bringst mir jedes Wochenende den Sommer ins Haus.

Als würde man in L.A. auf einem Dach stehen,

das sich in der Abendsonne aufheizt.

Und dann erfrischt du mich wie eine Limonade.

Deswegen hoffe ich so sehr, du änderst dich nicht so schnell wie die Jahreszeiten.

Denn so wie du bist, bist du einfach perfekt.

Diese Liebe, die du versprühst, ist ein Weltmarktführer.

Würdest du dich als Kandidat aufstellen lassen,

ich würde deinen Wahlkampf leiten.

Von niemandem lass ich mich so gerne wecken wie von Dir.

Du bist das Koffein in meiner Kaffeetasse.

Du bist die Sternschnuppe, die mich erleuchtet.

Ja, klingt alles ein bisschen schmierig, aber so ist es!

Jeder braucht jemanden.

Auch einsame Herzen brauchen jemanden.

Deshalb verschenk diese Liebe,

bevor sie aus deinem Körper weicht.

Lass andere wissen, dass sie wichtig für jemanden sind.

So ein kleines bisschen Liebe hat noch nie jemanden geschadet.

Leuchte mit deinem Licht um dich herum wie verrückt.

Wir haben nur dieses eine Leben, mach damit Großes.

Und glaube mir, Baby, du hast jemanden, der dich ziemlich liebt.

Zwischen mir und dir, da gibt es diese Chemie.

Oder Alchemie. Nenn es wie du willst.

Ich weiß eigentlich gar nicht genau, an was ich glaube.

Aber was für eine großartige Zeit an meinem Leben zu sein und zu atmen.

Und ich müsste mich schon sehr irren, wenn wir beide nicht aus dem gleichen Grund hier unten sind.

Original-Songtext auf Englisch

Do, do-do, do-do

Do-do-do-do-do, do-do-do-do



You bring me summer every weekend

Like a rooftop in LA

When it heats up in the evenin'

You cool me off like lemonade

So don't go changin' like the seasons

'Cause you're perfect in every way

Baby, you got a love that's worth bleedin'

If you go runnin', I lead, you can't blame (hey)

You can wake me up

You're the caffeine in my coffee cup

And like a shootin' star, you light me up

Oh, hey, you made it'

Cause we all need somebody

Even lonely hеarts need somebody

So before this love leaves your body

Give it away

So if you've got somebody

Let 'em know that they got somebody

Little love never hurt nobody, hey

So you use your light and shine it like crazy

We got one life, let's make it amazin'

I love you, baby, no, that ain't changin'

You got, you got somebody who loves ya



Do, do-do, do-do

Do-do-do-do-do, do-do-do-do

Baby, you and me, we got chemistry

Call it alchemy, call it what you want

I don't know what I believe in

Oh, what a time to be livin' and breathin'

And I got a feelin' that we're here for the same thing

Wake me up

You're the caffeine in my coffee cup

And like a shootin' star, you light me up

Oh, hey, you made it'

Cause we all need somebody

Even lonely hearts need somebody

So before this love leaves your body

Give it away, yeah

So if you've got somebody

Let 'em know that they got somebody

Little love never hurt nobody, nobody

So you use your light and shine it like crazy

We got one life, let's make it amazin'

I love you, baby, no, that ain't changin'

You got, you got somebody who loves ya

You got, you got somebody who love-

You got, you got somebody who loves ya

You got, you got somebody who loves ya

(We all need somebody)

You got, you got somebody who loves ya

Wake me up

You're the caffeine in my coffee cup

And like a shootin' star, you light me up

Ain't it amazing? You're amazing

'Cause we all need somebody

Even lonely hearts need somebody

So before this love leaves your body

Give it away ('way, 'way, 'way)

So if you've got somebody

Let 'em know that they got somebody

Little love never hurt nobody, nobody

So you use your light and shine it like crazy

We got one life, let's make it amazin'

I love you, baby, no, that ain't changin'

You got, you got somebody who loves ya