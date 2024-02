Das ist eine Geschichte von sieben Brüdern,

alle vom gleichen Vater,

aber von verschieden Müttern -

aber wir halten trotzdem zusammen,

halt wie eine richtige Familie,

und streifen über Land,

zum Wohle der Öffentlichkeit.

Das war an diesem dummen Tag,

als wir in dieses Kaff in Mexico kamen.

Stadtrat, Bürgermeister, Elternbeirat rutschten auf den Knien rum

und baten uns inständig dazubleiben.



Wir wollten eigentlich nur schnell was essen und dann weiter.

Aber dann erzählten sie uns von den Banditen.

Eine kleine mexikanische Stadt in Not.

Meine Brüder und ich,

sowas wie Angst kannten wir nicht,

und außerdem gibt es noch sowas wie Ritterlichkeit,

und dann hieß es noch,

daß es für jeden, der die Banditen zum Teufel jagt,

eine Braut gibt.



Naja, Liebe ist stärker als Gerechtigkeit und dicker als Blut,

und manchmal schwemmt sie dich weg.



Es kam, wie es kommen mußte -

die Banditen waren weg,

und wir hatten mehrere Dutzend Liter Blut verloren,

aber das ist ein billiger Preis für die Senoritas.

Der Bürgermeister war glücklich,

machte aber ein etwas dummes Gesicht,

es gab nur ein Mädchen,

keine sieben Bräute für die sieben Brüder.

Da wußte ich, daß ich die andern irgendwie loswerden mußte,

und Liebe ist eben stärker als Gerechtigkeit und dicker als Blut.





Mama hatte mir immer schon gesagt,

daß ich der cleverste von allen wäre,

der siebte Sohn eines siebten Sohnes eben.

Es ist ein richtiges Happy End.

Ich hab mich mit meiner Familie hier niedergelassen

und warte auf bessere Zeiten.

Mit Moral und all dem Zeugs hab ich noch nie was am Hut gehabt.

Gut, früher gabs sieben Brüder,

die sechs andern singen jetzt bei den Engeln mit.

Liebe ist eben dicker als Blut.