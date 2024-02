Das war früher:



Run DMC und die schönen Zeiten.

Draußen am Strand rumhängen, rumtrinken, rumknutschen...

Vielleicht träum ich ja auch nur.

Wobei ich mich immer dran erinnern werde:

Eighties-Rock, KROQ aufgedreht bis zum Anschlag,

Culture Club, The Clash, Men without Hats.

Wenn ich heute sowas höre, dann klingt das schon komisch.

Aber es holt mich auch immer wieder nach damals zurück:

als wir den ganzen Krempel laut mitgesungen haben

und dann über uns selber gelacht haben.

Also, wenn’s wirklich ein Traum ist, dann möchte ich lieber nicht aufhören zu träumen.

Manchmal möchte ich mich selber zurückspulen.

Eigentlich jedesmal, wenn ich diese Musik höre.

Weil sie schon ziemlich viel bedeutet hat.

Die Musik und die Texte, die waren da, wenn sich keiner mehr um dich geschert hat.

Damals war ich mir über meine Gefühle hundertprozentig im Klaren.

Also, bleib heut Nacht hier und lass mich nicht mit meinen Erinnerungen allein.

Weil ich mich doch nur wieder dabei erwische, wie du mir fehlst.

Und die Sommer, die zwischen Juni und September einfach nicht aufhören wollten.

Unsere Zeit. Unsere Lieder.

Und wir mittendrin, in der prallen Sonne und am Erwachsen werden.

Erinnerst du dich?

Fehl ich dir auch, manchmal?