Ich bin niemand, der jemandem was schlechtes wünscht,

weil er mich betrügt.

Ich will dann lieber vergeben können und dann meinen Weg weitergehen.

Aber ein ums andere mal stelle ich dann wieder fest:

Du hast was Gutes, du verlierst es, du willst es zurück.

Nur, dass es dann zu spät ist.

Es war hart, dich aufzugeben.

Tagelang hart, wochenlang.

Nächtelang vor allem.

Und während mein Herz immer noch nach dir sucht,

zeigt mir mein Hirn, was wir alles durchgemacht haben.

Ich hab dich geliebt.

Wirklich geliebt.

Aber ich bin so rum glücklicher.

Und du wirst vielleicht irgendwann merken,

dass es zu spät war.

Ich zu weit runter war wegen dir.

Irgendwann.