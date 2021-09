Schritt 1: du sagst, wir müssen reden.

Er geht hin und her und du sagst:

Jetzt setz dich doch hin – es ist nur ein Gespräch.

Er lächelt dich höflich an.

Du starrst weiter höflich durch

eine Art Fenster rechts von dir.

Er geht nach links, du bleibst rechts

zwischen den Zeilen von Angst und Schuldzuweisung.

Und du überlegst, warum du überhaupt gekommen bist.



Lass ihn wissen, dass du es am besten weißt

Denn schließlich weißt du´s ja am besten.

Versuch seine Verteidigung zu umgehen

ohne ihm Unschuld zuzugestehen.

Zeig die Liste mit dem, was falsch ist

mit all den Dingen,

von denen du ihm schon lange Zeit vorher erzählt hast.

Und bete zu Gott, dass er dich hört.



Wenn seine Stimme lauter wird

dann wirst du leiser und gibst ihm eine letzte Wahl.

Fahr, bis du den Weg nicht mehr weißt

oder brich mit jenen, denen du gefolgt bist.

Eins von beidem wird er tun.

Er wird alles zugeben

oder er wird sagen, dass er einfach nicht derselbe ist.

Und du fängst an zu überlegen, warum du überhaupt gekommen bist.



Was hab ich falsch gemacht,

ich hab nen Freund verloren

irgendwo in dieser Bitterkeit.

Und ich wäre mit dir die ganze Nacht aufgeblieben

wenn ich nur gewusst hätte, wie ich ein Leben retten kann.