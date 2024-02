Du bist vielleicht verrückt oder taugst einfach nur nix.

Oder deine ganze Familie taugt nix.

Sagen die andern.

Für mich bist du süß und niedlich und wirst einfach nur verkannt.

Auch wenn man dich sonst für verbittert hält und gemein,

für grob, für verwildert, für hemmungslos.

Oder für derb. Ja, es gibt Leute, die dich als derb bezeichnen.

Als boshaft. Als wild.

Eine Ansammlung von ungezählten Dummheiten nennen sie dich.

Fast schon ein Penner.

Eine Art König, aber völlig low class.

Das sagen sie so, wenn sie mir von dir erzählen.

Ein nutzloser, ruheloser Halbstarker.

Verdorbene Frucht eines verdorbenen Baumes und so weiter.

Spielst gern mit dem Feuer.

Spielst überhaupt gerne.

Ich weiß das besser:

Was du brauchst, was du magst,

und dass ich es mag, wenn du mit mir spielst.

Ich will dich nicht verändern.

Und du ändere bitte auch nix an dir.



Lass sie dich meinetwegen runtermachen,

lass sie schimpfen.

Weil ich weiß was ich will:

Dich.

Und sonst nix.