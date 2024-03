Frühstück, Toast, Eier.

Kalte Füße.

Heißes Gesicht.

TV.



Was ich träume oder wovon, weiß niemand.

Und warum ich nicht schlafen kann auch nicht.

Aber wenn du das Gefühl kennst,

kennst du mich.

Ein bisschen zumindest.



Wenn ich jetzt Spinat essen müsste, dann würde der nach Marmelade schmecken.

Weil dein Schnarchen wie das Summen einer Biene klingt.

Deine Augen wie Silber aussehen.

Deine Hände wie Pranken.

Und wenn du deinen Kopf in meinen Schoß legst, dann fühl ich mich wie deine Königin.

Dann wird der Regen zu Kinderlachen

und der Tag zum Traum.



Ich hab dich gefunden. So wie Kolumbus Amerika.

Hab für dich meine Schätze im Meer versenkt.

Und jetzt fühl ich mich wie das Blatt,

das ganz oben auf einem Baum wächst.

Oder wie’n Kieselstein, der rollt und rollt und den niemand aufhalten kann.



Also:

warum sollte ich auf bessere Zeiten warten,

wenn mir der Regen diese Geschichte erzählt?

Warum mir einen anderen Platz zum Bleiben suchen,

wenn mir die Sonne grade hier ins Herz strahlt?

Kennst du das?

Dann kennst du mich.



Während ich das denke,

läuft der Fernseher,

ich trinke Tee, wippe mit dem Fuß im Takt.

Ganz kurz so lange.

Und die ganze Zeit bei dir.