Wie wäre es, wenn wir weglaufen?

Und zwar nicht irgendwann, sondern JETZT?

Wenn wir uns verabschieden von allem,

was sich nur um unser Wohlbefinden dreht?

Dahin, wo wir schwer zu finden sind?

Was, wenn wir unseren Verstand hier lassen?

Wenn wir ihn einfach hier zurücklassen,

wo ihn niemand mehr findet?

Wenn alles aufleuchtet wie der Blitz in einem Fotoautomat,

und wenn die Sterne explodieren….

Egal, wir werden wir der Hitze standhalten.

Meine Jugend gehört dir,

lass uns über Wolken tänzeln und Wasserfälle schlürfen.

Wir rennen und rennen bis in alle Ewigkeit.

So sieht die Wahrheit aus – und sie brüllt uns so laut an, dass wir nicht anders können, als sie zu akzeptieren.

Was, wenn wir jetzt fahren,

wenn wir unsere Augen schließen und jede rote Ampel ignorieren,

auf dem Weg ins Paradies?

Denn wir haben keine Zeit zu verlieren fürs Älterwerden,

unsere Körper sind sterblich, unsere Seelen zeitlos.

Halt dich fest, es geht los!