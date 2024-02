Hier habe ich - vor langer Zeit - gelebt.

Ich erkenne jedes Haus, trag’ jeden Bau in meiner Seele!



Jeder Weg und jede steile Straße

grüßt mich wie einen lang vermissten Freund.



Ich bin fest überzeugt: Hier... habe ich gelebt!

War fröhlich hier, und traurig. Ich fühle es tief in mir,

in meinem Blut, dass dieser harte Fels, auf dem ich stehe –

ein Teil von mir ist - so, wie ich ein Teil von ihm.



Doch ich erinnere mich nicht mehr an seinen Namen,

weiß nicht mehr Zeit und Ort, wann und wo mein Zuhause stand.



Ich seh’ das Land nicht mehr so, wie es einst war.

Ich weiß nicht um das Wo und Wann, das Wer und Was.

Ich bin ein Fremder hier - und dennoch daheim.



Mit wirrem Kopf und schweren Herzens verlasse irritiert ich diesen Ort.



Doch tief in mir höre ich einen Ton,

wie ein Klingen, Singen, Schreien und das Wissen:



Hier habe ich gelebt.

Vor langer Zeit.