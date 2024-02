Die guten Tage mit dir sind vorbei und meine Hoffnung versinkt in einem Meer von sinnloser Ablenkung – von Lust und Laster –, wie ein Ozean, der nach Land dürstet.



Trotzdem werde ich immer für dich da sein!

All die Dinge, die ich dir angetan habe, werden mich ewig in meinen Träumen verfolgen.



Liebling, verlass mich nicht! Bitte geh nicht fort und lass mich hier allein.



Die bunten Lichter sind erloschen und die Kinder spielen auf diesem dunklen Karussell!

Ich will die Vergangenheit hinter mir lassen! Mir keine Gedanken mehr darüber machen.



Ich kann auf deine Rückkehr warten, aber die Hoffnung darauf schwindet! Genauso wie alle Dinge, die mir viel bedeuten, im Laufe der Zeit verblassen.



Wenn dir nach Weinen zumute ist, ruf mich an, weck mich auf und erzähl mir von deinem Leben. Habe keine Scheu – ich erzähl dir auch von meinem.



Überall sehe ich Menschen die nach außen hin etwas vortäuschen und so tun, als wären sie erfolgreich. Doch dieses Spiel spiele ich nicht mehr mit und gestehen mir offen ein, wie mies es mir in Wirklichkeit geht. Dennoch gebe ich nicht auf, bleibe dran und versuche mich mit der Situation zu arrangieren.



Wenn dir nach Weinen zumute ist, schäm dich deiner Tränen nicht, ich erzähl dir offen und ehrlich alles von mir!