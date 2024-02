Knapp einsachtzig groß,

knatschenges Catsuit,

Bambiaugen.

Und jeder von den Typen, die sie anstarren,

würde nicht im Traum glauben, dass das mal meine war.



Hat sich aufgebrezelt.

Glamour, Rock’n Roll.

Will sie eigentlich nur noch festhalten,

hier rauszerren und ...

Kann ich knicken. Fehlt mir die Kontrolle zu.

Komm nicht mehr an sie ran.

Und noch vor keiner Woche lag sie neben mir.

Irgendwie Ironie:

Ich musste loosen, um was zu kapieren:

Hab wohl irgendwie verschwitzt, dass du auch mal geliebt werden wolltest.

Und jetzt krieg ich’s zurück.



Hätte mir ja auch klar sein müssen, dass das nicht gut geht.

Wenn ich sie dauernd allein lasse, hängen lasse.

Aber man muss erst was verlieren, um zu merken, wie’s einem fehlt.

Sagt man doch so.



Aber kannst du mir mal was verraten?

Wie soll ich das eigentlich hinkriegen:

Dich jetzt verlassen, weggehen?

Ich kapier noch nicht mal, was ich da aufgegeben hab.

Ich will dich nicht vergessen.

Und ich will nicht ohne dich.

Ich will’s noch nicht mal probieren.

Also, wie soll ich dich lassen,

wenn du so aussiehst wie heut’ nacht?