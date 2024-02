Es war der 14. April.

Abends.

Und ein kleines Mädchen ging durch New York.

Jonny, ihr bester Freund hatte gesagt:

Schatz, es bringt nichts.

Seattle und New York sind soweit auseinander.



Und die ganze Zeit über sprach sie mit ihm, mit Jonny.

Die ganze Nacht durch.

Und ging weiter durch New York.



Das war vor acht Jahren.

Und das kleine Mädchen war ich.

Bin ich.

New York: das war ich.

Jonny: mein Freund.

Und die Straßen von New York meine Welt.



Es war für alle hart, als ich wegging.

Und nur Jonny wusste, dass New York eine Flucht war.

Weil ich ihn geliebt habe.

Liebe.

Und weil Seattle und New York soweit auseinander sind.