Mann:

Lass mich mal mit meiner Tochter sprechen,

Tochter – hier ist dein Papa

Ich weiß, dass es schon ne ganze Weile her ist

seit wir miteinander gesprochen haben.

Tochter:

Aber Papa, du bist einfach weggegangen,

und Mama und ich waren ganz allein

mit all unseren Sorgen

und du warst nicht für uns da.

Mann:

Okay, als ich dich angerufen hab

hat sie dich nicht ans Telefon geholt.

Sie hat die Polizei angerufen,

Platzverweis. Ich darf nicht näher als 50

Schritte bis zu unserem Haus kommen.

Ich hab's versucht, ich lüge nicht.

Ach, es ist alles so traurig,

dass der Himmel weint.

Einmal wie ein dummer Junge gehandelt,

jetzt bin ich so gut wie zwei Männer.

Ich versuch nur, alles so gut wie möglich hinzukriegen

Frau:

Ja ok , dann sprechen wir jetzt drüber.

Verstehst du, ich hab alles gehört, was du zu ihr gesagt hast.

Aber Vatersein bedeutet mehr, als nur rumzulabern.

Das ist die Verantwortung, die ein Mann zu tragen hat,

treu zu bleiben,

nur für die Familie.

Was ist, wenn sie wüsste, dass du eine andere Frau

ihrer Mutter vorgezogen hast?

Du hast sie angerufen

und ich hab sie nicht ans Telefon geholt – stimmt!

Ja, ich hab die Polizei angerufen,

Platzverweis,

damit du nicht näher als 50 Schritte ans Haus rankommst.

Ich hab's versucht, das ist nicht gelogen.

Es ist alles so traurig,

dass der Himmel weint.

Ich war einmal so naiv wie ein Mädchen,

jetzt bin ich doppelt so stark wie ein Mann.

Und ich versuch, alles so gut wie's geht hinzukriegen.

Aber ich kann dir keine zweite Chance geben – nein!

Eine Frau sollte nicht weinen

Also, warum trocknest du nicht deine Augen?

Du hast doch gelernt, dass ein Haus nicht automatisch

ein Zuhause ist.

Jetzt, wo du allein lebst und deine Familie weg ist.

Mann:

Komm, warte mein Mädchen,

Du bist mein ein und alles und mein ganzes Glück!

Dreh den Herbst zurück in den Frühling.

Du bist mein Juwel.

Du bist ein HipHop-Song, den ich zum allerersten Mal höre,

den ich in und auswendig kann.

Du bist doch mein Leben,

ohne dich gibt’s keine Sonne,

keinen Mond, scheinen keine Sterne in der Nacht.

Frau:

Wenn ich dir eine Chance gebe,

würdest du mir zeigen, dass du's ernst meinst?

Wenn Du ein Mann wärst, egal wie die Umstände sind.

Mann:

Ein erwachsener Mann sollte nicht weinen,

aber warum sind meine Augen voller Tränen

sobald ich deine Stimme höre?

Alles wird gut, Baby, ich bin bei dir.

Es tut mir so leid, so schrecklich leid.