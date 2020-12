Vielleicht magst du es ja nicht, über dich selbst zu sprechen.

Aber du hättest es mir sagen sollen,

dass du offensichtlich an eine andere gedacht hast.

Entweder bist du betrunken auf einer Party

oder vielleicht ist auch einfach dein Auto kaputt gegangen.

Dein Handy ist schon seit einigen Monaten aus.

Und jetzt kommst du wieder an.

Typisch du!

Wenn du mal wieder in der Scheiße gesteckt hast,

musste ich es wieder richten.

Und Typisch ich,

die es dann auch gemacht hat.

Aber irgendwann sind selbst mir die Gründe ausgegangen.

Und ganz plötzlich willst du mich wieder zurück.

Kannst du mir bitte sagen, woher du die Nerven hast?

Klar, du könntest mir sagen, wie sehr du all das vermisst, was wir hatten.

Aber es ist mir ehrlich gesagt scheißegal, wie groß dein Schmerz ist.

Du hast mich zuerst gebrochen.

Ich brauchte eine Weile, hab lange die Augen vor der Wahrheit verschlossen,

als ich mitbekommen habe, dass du weitergezogen bist.

Du hattest ein Tempo, dass ich nie hätte mitgehen können.

Und das hat weh getan, das weißt du.

Eine Zeit lang habe ich nur auf mein Telefon gestarrt.

Einfach nur, um deinen Namen zu lesen.

Und dann stehst du plötzlich wieder vor mir und ich weiß eigentlich nicht, was ich sagen soll.

Außer: Nicht mit mir!

Was bildest du dir eigentlich ein?

Original-Songtext auf Englisch

Maybe you don't like talking too much about yourself

But you shoulda told me that you were thinkin' 'bout someone else

You're drunk at a party or maybe it's just that your car broke down

Your phone's been off for a couple months, so you're calling me now

I know you, you're like this

When shit don't go your way you needed me to fix it

And like me, I did

But I ran out of every reason

Now suddenly you're asking for it back

Could you tell me, where'd you get the nerve?

Yeah, you could say you miss all that we had

But I don't really care how bad it hurts

When you broke me first

You broke me first

Took a while, was in denial when I first heard

That you moved on quicker than I could've ever, you know that hurt

Swear for a while I would stare at my phone just to see your name

But now that it's there, I don't really know what to say

I know you, you're like this

When shit don't go your way you needed me to fix it

And like me, I did

But I ran out of every reason

Now suddenly you're asking for it back

Could you tell me, where'd you get the nerve?

Yeah, you could say you miss all that we had

But I don't really care how bad it hurts

When you broke me first

You broke me first

What did you think would happen?

What did you think would happen?

I'll never let you have it

What did you think would happen?

Now suddenly you're asking for it back

Could you tell me, where'd you get the nerve?

Yeah, you could say you miss all that we had

But I don't really care how bad it hurts

When you broke me first

You broke me first

(You broke me first)

You broke me first, ah