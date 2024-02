Gebt mir eine Suite im Ritz, ich will sie nicht!

Schmuck von Chanel, will ich nicht!

Gebt mir eine Limousine, was soll ich damit?

Papalapapapala

Bietet mir Personal an, was soll ich damit?

Ein Gutshaus in Neufchatel, das ist nicht mein Ding.

Schenkt mir den Eiffelturm, was soll ich damit?

Papalapapapala

Ich will Liebe, Freude, gute Laune!

Mein Glück könnt ihr mit eurem Geld nicht kaufen, sterbe lieber mit einer offenen Hand

Papalapapapala

Lasst uns zusammen meine Freiheit entdecken, vergesst all eure Klischees und seid willkommen in meiner Realität!

Ich habe eure guten Manieren satt, das ist mir einfach zu viel!

Ich esse einfach mit den Händen, so bin ich halt!

Ich rede laut und ich bin ehrlich, nehmt es mir nicht übel!

Nieder mit der Heuchelei, vor der laufe ich lieber davon!

Ich habe die Phrasendrescherei satt!

Schaut mich nur an, ich bin euch deswegen nicht böse, denn so bin ich eben!

So bin ich eben!

Papalapapapala