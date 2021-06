Jahrelang hatten The Calling diesen Song in der Schublade liegen und glaubten fest an sein Potential und ihren großen Durchbruch. Aber erst ein Cameo-Auftritt im Teenie-Film Coyote Ugly und die tragischen Ereignisse des 11. September 2001 machten Wherever You Will Go zu einer Hymne der Hoffnung und zu einem der größten Hits der Nuller-Jahre. mehr...