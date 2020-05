Picture This: One Night

In One Night geht es um Trennung. Genauer gesagt um den Punkt, an dem die Person, die einem Leid zugefügt hat, sich wünscht, es wäre anders gewesen. „Wenn du nicht gegangen wärst und all den Schmerz verursacht hättest, dann wärst du nicht in dieser verzweifelten Situation.“ Picture This wollen mit dem Song Leuten helfen, NICHT die Person anzurufen, die ihr Herz gebrochen hat.