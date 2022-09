XXV, also „25“ in römischen Ziffern, heißt das neue Album von Superstar Robbie Williams. Darauf sind neue Songs und ein Best-of seiner Karriere – die größten Hits des Briten, neu aufgenommen mit Orchester.

SWR3-Musikmann Matthias Kugler hat exklusiv mit Robbie Williams gesprochen. Über sein neues Album, seine Karriere und sein Leben.

Zum 25-jährigen Jubiläum 10.9.2022 Robbie Williams im exklusiven SWR3-Interview Dauer 7:26 min

Robbie Williams – so geht es ihm heute

25 Jahre im Musikbusiness sind eine Leistung, die man erst mal schaffen muss. Robbie Williams hatte seine Höhen und Tiefen, aber: Er scheint es bisher trotz aller Widerstände ganz gut hinbekommen zu haben. Er ist glücklich verheiratet, hat vier Kinder zwischen zwei und zehn Jahren, sieht gesund und entspannt aus und hat nach wie vor jede Menge Charme und seinen ganz eigenen Humor. Zur Videoschalte kommt er oben ohne, beziehungsweise in der ganz eigenen Pracht seiner zahllosen Tattoos. Auf die Frage, wie es ihm so geht, kommt die erwartete Robbie-Antwort.

Ich gewöhne mich langsam daran, auf diesem Planeten zu sein und finde gerade heraus, was es bedeutet, ein menschliches Wesen zu sein.

25 Jahre: Robbie Williams über seine Karriere

Auf das vergangene Vierteljahrhundert blickt er mit gemischten Gefühlen zurück. Einerseits ist Robbie Williams dankbar und stolz, dass er so eine großartige Karriere hatte und immer noch haben darf. Oder anders gesagt: Das sei alles ganz fantastisch und ehrfurchterregend.

Ich war zehn Jahre der größte Star in Europa und der erfolgreichste Künstler im Radio – eigentlich wäre ich es gerne auch 25 Jahre gewesen. Oder ist das zu gierig?

Robbie Williams auf dem Cover seines neuen Albums „XXV“. Columbia

Darum hat Robbie Williams seine Hits neu aufgenommen

Jetzt also zum Jubiläum ein Greatest-Hits-Album mit Orchester. Warum denn das? Er schiebt es zumindest teilweise auf sein Management und aufs Geldverdienen. Andererseits hat es ihn auch dazu gezwungen, innezuhalten, seine Karriere Revue passieren zu lassen und Frieden zu schließen mit seinen Hits. Und ja: Robbie Williams mag den ganzen Pomp.

Ich lieber Streicher. Sie sind engelsgleich, göttlich und erschaffen unbeschreibliche Frequenzen, die uns in eine andere Stratosphäre, eine neue Welt tragen können.

XXV: Alles zum neuen Robbie Williams Jubiläums-Album

Am 9. September hat der britische Superstar das Doppel-Album mit Orchester veröffentlicht, dem Metropole Orkest aus den Niederlanden. Neu aufgenommen wurden die größten Hits aus Williams‘ Solokarriere. Mit dabei sind aber auch vier neue Lieder – ebenfalls begleitet von Streicher – wie die Single Lost.

Das ist die Karriere von Robbie Williams

Bekannt geworden ist der heute 48-Jährige als Mitglied der britischen Boygroup Take That. 1997 startete Robbie Williams seine Solokarriere und veröffentlicht das Debütalbum Life Thru A Lens, das auf Chartplatz 1 in Großbritannien ging. Seine ersten großen Solo-Hits: Let Me Entertain You und Angels, seine bis heute meistverkaufte Single. Hört dazu hier unseren Podcast, in der SWR3-Musikmann Matthias Kugler alles über den Song erzählt.

Die größten Hits und ihre Geschichte 9.9.2022 Angels – Robbie Williams Dauer 5:32 min

Es folgten viele Nummer-1-Erfolge und Hits wie She’s The One, Rock DJ oder Feel. Bekannt wurde er auf der ganzen Welt für seine eingängigen Songs, die spektakulären Liveshows und seine lässige Art. Von Robbie Williams sind sechs der 100 meistverkauften Alben in Großbritannien, er hat weltweit über 80 Millionen Alben verkauft und 18 Brit Awards gewonnen – so viele wie kein anderer Künstler. Heute lebt er mit seiner Frau Ayda Field und seinen Kinder in einer Luxusvilla in Los Angeles.

Mega-Konzert: Robbie Williams vor 100.000 in München

Im Herbst geht Robbie Williams auf Jubiläums-Tour in Großbritannien und Irland. Ende August spielte er ein Konzert auf dem Gelände der Münchner Messe vor 100.000 Menschen im Publikum.