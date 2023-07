„Gigantisch“ – „Krasse Stimme“ – „Gänsehaut am ganzen Körper“: So klang das bei den SWR3-Gewinnern nach der Casino-Session von Emeli Sandé beim 25. New Pop Festival. Es war ein Traum!

Was hat diese Frau für eine Stimme! Man war ständig hin- und hergerissen zwischen andächtigem Lauschen, weil man unbedingt jeden Ton, jede Nuance aufsaugen wollte und selber mitsingen, weil Emeli Sandé so viel Lebensfreude, Optimismus und positive Energie ausgestrahlt hat.

Ich liebe diese kleinen, intimen Konzerte so sehr, weil man dafür Herz und Seele braucht – als Künstler, aber auch als Fan oder Zuschauer. Da geht nichts verloren, da kann man aber auch nichts verstecken oder verdecken.

Emeli Sandés Ausstrahlung, ihre Präsenz und ihr Charisma, dazu die Wahnsinns-Locken-Pracht – diese Frau gehört definitiv auf die Bühne. Und sie braucht eben gar nicht viel außer ihrer Stimme, ihren Songs und zwei Musiker aus ihrer Band, die sie exzellent begleitet haben: Luca Faraone an der akustischen Gitarre und Nicholas Saint Victor Brown am Klavier.

Die schönsten Bilder der Casino-Session von Emeli Sandé

Dem Star ganz nah

Zwischendurch hat Emeli Sandé immer wieder erzählt, worum es in den Songs geht, wie sie entstanden sind oder warum sie ihr so wichtig sind. Clown zum Beispiel, den sie ganz alleine am Piano gespielt hat. Das war ihr allererster Song, alle wollten ihn haben, boten ihr Geld an, sie selbst hatte noch gar keinen Plattenvertrag. Und was hat sie gemacht? Hat den song einfach behalten und ist heute wahnsinnig froh darüber!

Honest vom neuen Album Real Life hat sie kurz vor Beginn noch in die Set-Liste geschmuggelt, weil das der Lieblings-Song ihres Vaters ist. Der Mann hat Geschmack, was für eine wunderschöne Ballade! Vor You Are Not Alone hat sie betont, wie wichtig sie es findet, dass Menschen nicht alleine sind:

Das Geschenk der Musik ist es doch, dass sie Menschen zusammenbringt und verbindet und dazu will ich meinen Teil beitragen.

In diesem Song konnte man die Gospel-Chöre förmlich hören, auch wenn sie gar nicht da waren. Dafür waren unsere Gewinner voll da, als es hinten raus ihre beiden größten Hits gab. Bei Next to me haben wirklich alle nochmal mitgesungen und bei Read All About It nochmal alle gelauscht. Der Jubel war danach so groß, dass sie sogar nochmal für eine Zugabe rausgekommen ist. Insgesamt: 60 traumhafte Minuten und – um Emelis Song Shine zu zitieren: „Express yourself, it‘s good for your health“. Dieser Abend war definitiv gut für unsere Gesundheit!

Ganz nah dabei seid ihr auch in unserer Instagram-Story. Darin seht ihr zuerst Emelis Interview mit Kristian Thees und danach die Highlights der Casino-Session.

Fantastische Stimmen in einer unglaublichen Location

Die Casino-Sessions sind per se schon sehr besonders: Der Florentiner-Saal des Casinos Baden-Baden mit den goldenen Kronleuchtern im klassizistischen Stil … da steht man erstmal staunend da. Dazu dann noch die unglaublich eindringliche Stimme von Emeli Sandé, mit der sie ihre emotionalen Texte über Liebe und das Leben auf das Publikum überträgt. Auch andere Stars haben schon eine exklusive SWR3 Casino-Session gespielt. Darunter Louane, Joris, James Bay und Max Giesinger.

Emeli Sandé im SWR3-Interview

Als Emeli Sandé bei Kristian Thees zu Gast war, hat sie mit ihm über ihren Besuch im Weißen Haus gesprochen. Und darüber, welchen Song sie nicht singen kann, ohne sich vorher richtig warm gemacht zu haben. Außerdem haben die beiden sich über Klischees im Wohnzimmer unterhalten.