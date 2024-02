Auch ohne Ticket lohnt es sich beim New Pop Festival dabei zu sein. Auf der Live-Bühne vor dem Kurhaus haben wir Unplugged-Acts für euch klar gemacht – komplett kostenlos!

Hamzaa

Hamzaa: Die 20-jährige Hamzaa ist ein Multitalent – sie ist Sängerin, Songschreiberin und Produzentin. Ihr neuer Song London ist eine musikalische Widmung an ihre Heimatstadt. US-Rapper Stormzy und Sängerin Anne-Marie sind von ihr begeistert. Hamzaa Warner Music

Die 20-jährige Hamzaa ist ein Multitalent – sie ist Sängerin, Songschreiberin und Produzentin. Ihr neuer Song London ist eine musikalische Widmung an ihre Heimatstadt. US-Rapper Stormzy und Sängerin Anne-Marie sind von ihr begeistert. Hamzaa spielt für euch auf der Live-Bühne: Donnerstag, 12.9., 19:30 Uhr.

Chef'Special

Chef'Special: Die fünf Jungs aus den Niederlanden bringen in ihren Songs ihre Emotionen und Erfahrungen unter. Zum Beispiel in der Single In Your Arms, darin geht es um den Tod des Vaters von Sänger Josua. Sie spielen ein Mix aus Hip-Hop, Rock und Rona Lane

Die fünf Jungs aus den Niederlanden bringen in ihren Songs ihre Emotionen und Erfahrungen unter. Zum Beispiel in der Single In Your Arms, darin geht es um den Tod des Vaters von Sänger Josua. Sie spielen ein Mix aus Hip-Hop, Rock und Reggae. Hört doch mal in den Song Into The Future rein. Chef'Special spielen auf der New-Pop-Live-Bühne vorm Kurhaus: Freitag, 13.9., 20:10 Uhr. Kommt vorbei!

Giant Rooks

Giant Rooks werden als heißeste Newcomer-Indie-Band Deutschlands gehandelt. Bevor sie dieses Jahr selbst auf Tour waren, haben sie die Konzerte von AnnenMayKantereit eröffnet. Die Band aus Hamm klingt wie Britpop pur, das hört ihr zum Beispiel bei Nils Lucas

Giant Rooks werden als heißeste Newcomer-Indie-Band Deutschlands gehandelt. Bevor sie dieses Jahr selbst auf Tour waren, haben sie die Konzerte von AnnenMayKantereit eröffnet. Die Band aus Hamm klingt wie Britpop pur, das hört ihr zum Beispiel bei Wild Stare oder 100 mg. Beide Songs haben sie bei ihrem SWR3-Studiobesuch unplugged dagelassen. Für euch spielen sie auf der Live-Bühne vorm Kurhaus: Freitag, 13.9., 22:10 Uhr. Eintritt frei!

Malik Harris

Malik Harris: Mit Welcome To The Rumble hat Malik Harris Anfang des Jahres seine zweite Single veröffentlicht. Sein Musiktalent liegt in der Familie: der Großvater war Opernsänger, sein Vater spielt mehrere Instrumente. 2018 war er auch schon mit Robin Karow

Mit Welcome To The Rumble hat Malik Harris Anfang des Jahres seine zweite Single veröffentlicht. Sein Musiktalent liegt in der Familie: der Großvater war Opernsänger, sein Vater spielt mehrere Instrumente. 2018 war er auch schon mit James Blunt auf Tour. Gesanglich erinnert Malik an Ed Sheeran und ist ein großer Fan von Eminem. Sein Auftritt auf der Live-Bühne: Samstag, 14.9., 18:30 Uhr.

Jade Bird

Jade Bird: Die 21-jährige Jade Bird verarbeitet in ihrem gleichnamigen Debüt-Album ihre Gefühlswelt – von Scheidungsschmerz bis hin zu Liebeskummer in Love Has All Been Done Before. Mit Stimmgewalt und lauten Gitarrenklängen feuert sie die dunklen Nicole Nodland

Die 21-jährige Jade Bird verarbeitet in ihrem gleichnamigen Debüt-Album ihre Gefühlswelt – von Scheidungsschmerz bis hin zu Liebeskummer in Love Has All Been Done Before. Mit Stimmgewalt und lauten Gitarrenklängen feuert sie die dunklen Gedanken einfach weg. Sie spielt am Samstag, 14.9., 20:10 Uhr auf der Live-Bühne vorm Kurhaus.

JC Stewart

JC Stewart: „Have You Had Enough Wine?“ singt JC Stewart mit gefühlvoller Stimme kurz vor dem Beziehungsende mit seiner Ex-Freundin. Seine Schwester nennt ihn „Professional Sadboy“. Er ist dieses Jahr voll in die New-Pop-Familie integriert, für Lewis Warner Music

„Have You Had Enough Wine?“ singt JC Stewart mit gefühlvoller Stimme kurz vor dem Beziehungsende mit seiner Ex-Freundin. Seine Schwester nennt ihn „Professional Sadboy“. Er ist dieses Jahr voll in die New-Pop-Familie integriert, für Lewis Capaldi schrieb er den Song Hollywood und war Support-Act von Freya Ridings. Er spiel live für euch: Samstag, 14.9., 22:10 Uhr.

Zeitplan: Die Unplugged-Konzerte 2019

Die Konzerte der Unplugged-Künstler auf der Live-Bühne vor dem Kurhaus Baden-Baden sind kostenfrei und dauern jeweils ca. 30 Minuten. Änderungen im Zeitplan vorbehalten.