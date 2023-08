per E-Mail teilen

Im Gespräch mit den Comedians Hazel Brugger und Thomas Spitzer teilen die Reality-Stars Carmen und Robert Geiss ihren ultimativen Beziehungstipp.

Gagmaschinen treffen auf Reality-Ikonen: Für den SWR3-Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ haben die Geissens die Comedians Hazel Brugger und Thomas Spitzer in ihr Haus nach Saint-Tropez zum gegenseitigen Kennenlernen eingeladen. In vier Folgen sollen die beiden Promi-Paare herausfinden, ob sie miteinander befreundet sein wollen.

Was die beiden Paare sofort verbindet: Beide führen eine glückliche Ehe – und das in der Öffentlichkeit. Seit 1994 sind Carmen und Robert Geiss verheiratet, zusammen sind die Reality-Stars allerdings schon seit 1982. „Wir hatten ja noch eine Testphase vor der Hochzeit“ , meint Robert scherzhaft. Heute haben die beiden zwei Töchter: Davina Shakira (20) und Shania Tyra (19).

Dieses Jahr werden es 42 Jahre. Meine Güte, es kommt mir vor, als wär es gestern gewesen.

Beeindruckend – findet auch die Schweizer Comedienne Hazel Brugger, die seit 2020 mit ihrem Mann Thomas Spitzer verheiratet ist. 2021 wurden die beiden Eltern. Wie so eine lange Beziehung funktionieren kann, will Hazel von den beiden TV Stars wissen. Robert teilt direkt den ultimativen Beziehungstipp des Paares:

Du darfst einfach keine Langeweile aufkommen lassen!

„Und die hatten wir nicht. Wir hatten stetig etwas zu tun die letzten 40 Jahre. Wir sind nicht nur viel gereist, sondern haben auch viel erlebt und an vielen Orten gelebt“ , erzählt Robert weiter. Zusammen reisen, Neues entdecken, viel Abwechslung und möglichst wenig Langeweile – das klingt ja schon mal ganz gut!



Reisen, Jetset und mehrere Wohnsitze – das muss man sich aber erstmal leisten können. „So viel Druck. Ich kann das meiner Frau gar nicht bieten“ , entgegnet Thomas Spitzer mit einem Augenzwinkern. Ganz unabhängig vom Budget lässt sich aber sicherlich sagen: Sich Zeit füreinander nehmen und nicht nur nebeneinander leben, das ist garantiert etwas, was einer Beziehung gut tut. Weitere Beziehungstipps gibt es hier:

Garantiert keine Langeweile gibt’s im SWR3-Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“. Jeden Mittwoch im August gibt’s eine neue Folge mit Carmen, Robert, Hazel und Thomas. Schon in der ersten Folge geht es ziemlich schnell ans Eingemachte: Weshalb haben sich die Geissens eigentlich gegen den Wendler positioniert, wieso will Carmen Hazel ihre Strapse zeigen und warum erzählt ausgerechnet Hazel von einem Heli-Flug?

Auf den ersten Blick wirken die beiden Promi-Paare sehr gegensätzlich, eines haben sie allerdings schon mal gemeinsam: Beides sind Power Couples und haben irre viele Fans. Ob die vier auch Fans voneinander werden?

