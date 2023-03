Folge 2 und die Karten werden auf den Tisch gelegt: Hella von Sinnen will direkt zu Beginn wissen, ob Benni schwul ist und erklärt den Zwillingen, wieso Unterhosen von Männern einen Schlitz haben. Dennis und Benni Wolter legen offen, weswegen sie vielleicht mal zum Schönheits-Doc gehen würden und tauschen sich mit Hella darüber aus, wie sich gemachte Brüste anfühlen. Wie? Jetzt reinhören.

