Im Januar wird es hitzig: Es erwartet uns ein meinungsstarkes Duo. Beide sind sie politisch, unterhaltend und setzen sich für ihre Ansichten ein.

Ob sie sich gegenseitig zu Wort kommen lassen? Lassen wir uns überraschen. Bis dahin: Schreib uns deine Vermutungen, Befürchtungen und Wünsche an: 1plus1@swr3.de

Die Auflösung gibt's kommenden Mittwoch in der neuen Folge von "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" auf SWR3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos zum Podcast gibt es auf SWR3.de.