1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit 7.9.2022

In Folge 1 lernen sich Tim Bendzko und Faye Montana kennen. Es geht um Musik, den Beziehungsstatus und um Anrufe, die ihr Leben verändern würden. Ob Tim und Faye sich in Zukunft auch anrufen oder viel zu lange Sprachnachrichten hin- und herschicken würden? Um es mit Tims Worten zusagen: "So weit sind wir noch nicht, wir sind ja nicht bei Tinder."

Unsere Podcast-Empfehlung diese Woche: "5 Minuten vor dem Tod" - der True Crime Podcast von DASDING.

https://www.ardaudiothek.de/sendung/5-minuten-vor-dem-tod-der-kriminalpodcast-oder-true-crime/83992738/

Lass uns gerne eine Bewertung da! Feedback, Freundschaftsbriefe & liebe Grüße an: 1plus1@swr3.de.

Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf SWR3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos zum Podcast gibt es auf SWR3.de.

1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit ist ein Podcast von SWR3. Produktion: Mit Vergnügen.

Produktion: Lisa Golinski und Jo Bischofberger

Redaktion: Christina Winkler

Technische Betreuung: Maximilian Frisch

Schnitt & Mix: Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch

Sprecher*in: Maximiliane Hecke und in den Teasern Max Richard Leßmann

Außerdem an diesem Podcast beteiligt: Matze Hielscher, Maxi Stumm, Marc Bürkle und Victoria Kempter