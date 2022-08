Trailer: 1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit

1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit 2.8.2022

Immer mittwochs treffen sich hier zwei ziemlich bekannte Menschen und versuchen beste Freund*innen zu werden. Mal sind die Zwei sich super ähnlich, mal haben sie so rein gar nichts miteinander am Hut. Am Ende jeden Monats entscheidet sich dann: Nummerntausch oder auf Nimmerwiedersehen. Vielleicht war’s ja auch nur ne Freundschaft auf Zeit. Ja und im Podcast, da kommt dann das nächste Duo. Wer das sein wird - das bleibt eine Überraschung.

Bald geht's hier los, bis dahin: Abonnier den Kanal und viel Spaß beim Raten, wer sich hier als erstes kennenlernen wird.

