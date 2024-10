Lina heißt bei Instagram Gringerliner und berichtet täglich von ihrer seit drei Jahren andauernden Weltreise. Sie hat als Frau Indien bereist, ist 3000 Kilometer in Neuseeland getrampt und in viel zu kleinen Schuhen zum Basecamp des Everest gewandert, davon vier Tage ohne Essen. Warum ihre Weltreise auch eine Flucht war und das Verlassen ihrer Heimatstadt ein Rettungsanker, erzählt sie hier. Und dann gab es noch diesen Tag, an dem sie im Pyjama in die Schule ging.

Hier geht's zu unserem Podcast-Tipp der Woche: https://www.ardaudiothek.de/sendung/pizza-und-pommes-mit-felix-neureuther-und-philipp-nagel/12477317/