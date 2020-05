Jeden Morgen bringen Sascha Zeus und Michael Wirbitzky oder Kemal Goga und Anneta Politi SWR3Land gut gelaunt in den Morgen. In diesem Podcast kannst du das Beste aus der SWR3-Morningshow bequem abonnieren und verpasst so kein Highlight mehr am frühen Morgen. Egal, ob du nur einen Gag verpasst hast, eine Info noch mal nachhören willst oder länger schlafen musstest: Mit dem SWR3-Morningshow-Podcast kannst du dir die Highlights aus der Sendung auf Computer und MP3-Player laden – immer, überall und eine Woche lang.